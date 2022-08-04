Vaduz Konyaspor (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda BATE Borisov engelini çok rahat geçen Konyaspor, 3. Eleme Turu ilk maçında Vaduz’la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeşil Beyazlılar, Avrupa’daki müthiş gidişatını sürdürmek isterken zorlu deplasmandan avantajla dönmek istiyor. İşte Vaduz Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...

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VADUZ KONYASPOR CANLI ANLATIM

VADUZ 0-0 KONYASPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Vaduz-Konyaspor ilk 11'ler:

VADUZ: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir.

Vaduz-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Vaduz-Konyaspor maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

İlhan Palut: Bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, “Gruplara kalmak için Play-Off öncesi son engeldeyiz. Evimizdeki maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmemiz gerekiyor. Tamamen galibiyet için oynayacağız. Avrupa arenasında kolay maç yok. Bu nedenle oyun disiplininden taviz vermeden, bize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu.

Rövanş 11 Ağustos’ta

İlk maçtan tur kapısını aralamak isteyen Konyaspor, rövanşı ise 11 Ağustos’ta kendi evinde oynayacak. Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut, kritik maçta takımın yıldız isimleri Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytqyi ve Michalak’a çok güveniyor.