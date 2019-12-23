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Uzungöl'de yıkım gerginliği sürüyor

TRABZON’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçerken, çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı belirtiliyor.

Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA'lar eşliğinde Uzungöl'e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi.

Çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı
Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmiyor.

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