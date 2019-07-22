Uzungöl'de Iraklılara saldıran 'Mavi tişortlü' konuştu! 'Gergindim dayanamadım'
TRABZON'daki Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan 'Mavi tişortlu' Sedat Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimin, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum."dedi
Olay, perşembe günü Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de meydana geldi. Kuzey Irak'tan gezi için gelen 50 kişilik gruptaki 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Grubu gören mavi tişörtlü orta yaşlı bir kişi "Burası Türkiye. Burada Kürdistan bayrağı açamazsınız. Biz her gün şehit veriyoruz" diyerek bağırmaya başladı, atkıyı elinden aldığı Iraklı kişinin üzerine yürüdü.
Dışarıdan gelmiş
Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çok yönlü sürdürülen soruşturmada olayın provokasyon boyutu olup olmadığı araştırılıyor. Olayları başlattığı öne sürülen mavi tişörtlü kişinin yerel halktan olmadığı, tur otobüsü ile dışarıdan geldiği tespit edilirken, kişinin kimliğinin belirlendiği ve arandığı bildirildi.
Jandarma havaya ateş etti
Bu sırada toplanan kalabalık Iraklı gruba saldırdı, arbede yaşandı. Jandarmanın havaya ateş açarak müdahale ettiği olaylarda, Iraklı grup karakola götürüldü. İfadeleri alınan grup, güvenlik önlemleri altında geldikleri otobüsle kentten çıkarıldı.
Sedat Avcı olduğu ortaya çıktı
Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ve ‘mavi tişörtlü’ olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Çıkan olayların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlattığı Avcı’nın, kısa süre içerisinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise devam ediyor.