Uzungöl'de Iraklılara saldıran 'Mavi tişortlü' konuştu! 'Gergindim dayanamadım'

Sedat Avcı olduğu ortaya çıktı

Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ve ‘mavi tişörtlü’ olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Çıkan olayların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlattığı Avcı’nın, kısa süre içerisinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise devam ediyor.