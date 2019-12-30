Uzun zamandır görünmüyordu: Şafak Sezer Cihangir'de görüntülendi
Uzunca bir süredir ortalıkta gözükmeyen ünlü oyuncu Şafak Sezer, Cihangir'de dostlarıyla bir buluşma gerçekleştirdi.
Aylardır neden ortalarda olmadığını anlatan ünlü oyuncu, 9 yıldır hep dışarıda olduğu için ilk defa, hiçbir şey yapmadan duvarlara bakarak evde oturduğunu söyledi.
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"2019'da hiç sinemaya gitmedim"
Ünlü oyuncu, "2019'da hiç sinemaya gitmedim, sadece yabancı bir filme gittim. Senaryo yazdım, 2-3 tane senaryom var, 2020'de çekebiliriz. 2020'den huzur ve sağlık diliyorum bütün ülke için. Huzur, sağlık önemli.” dedi.
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Şafak Sezer kimdir?
Erol Şafak Sezer (10 Ekim 1970; Sincan, Ankara), Türk oyuncu, senarist ve yönetmen.
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1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.
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