Uzun süredir gözlerden uzak olan 'Küçük Emrah' ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Bir süredir ekrandan uzak durmayı tercih eden şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan son paylaşımı ile gündemin merkezinde yerini aldı. Emrah son halini paylaşarak değişimiyle yoğum yağmuruna uğradı. Kimileri Emrah'ı Özcan Deniz'in yeni imajlı haline benzetirken kimileri de "Yaşlanmış" yorumunu yaptı.
Herkesin 'Küçük Emrah' olarak tanıdığı şarkıcı Emrah Erdoğan uzun bir süredir hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyordu. 'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun sahne hayatına devam etse de ekranlardan hala uzak durmayı seçiyor. Emrah, sosyal medyadaki son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, son haliyle birçok yorum aldı.
Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 300 dairesi olduğu konuşulan Emrah, Sibel Kirer ile evli. Bu evlilikten iki oğlu olan Emrah'ın bir de Tayfun adında görüşmedi bir oğlu bulunuyor.
Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah son halini sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı halini benzetildi.