Uzun süredir gözlerden uzak olan 'Küçük Emrah' ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Herkesin 'Küçük Emrah' olarak tanıdığı şarkıcı Emrah Erdoğan uzun bir süredir hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyordu. 'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun sahne hayatına devam etse de ekranlardan hala uzak durmayı seçiyor. Emrah, sosyal medyadaki son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, son haliyle birçok yorum aldı.