Uzun süredir gizliyordu! Buse Terim yeni aşkı ile paylaştı...

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim’in kızları Buse Terim, boşanmanın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir yeni bir ilişki yaşadığı konuşulan Terim, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile aşkını açıkça ilan etti. Ünlü isim, bir süredir adeta sır gibi sakladığı sevgilisiyle verdiği pozu paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.