Uzun süredir gizliyordu! Buse Terim yeni aşkı ile paylaştı...
Fatih Terim ve Fulya Terim'in kızı Buse Terim kısa süre önce eşinden ayrılmıştı. 10 yıllık evliliğinde iki çocuk sahibi olan Terim boşanmanın ardından bir süredir aşk yaşadığı isimle poz verdi. İşte Buse Terim'in yeni aşkı...
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim’in kızları Buse Terim, boşanmanın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir yeni bir ilişki yaşadığı konuşulan Terim, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile aşkını açıkça ilan etti. Ünlü isim, bir süredir adeta sır gibi sakladığı sevgilisiyle verdiği pozu paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile gösterişli bir düğünle evlenmişti. Çift, ilk çocukları Nil’i 2016’da, ikinci kızları Naz’ı ise 2018’de kucaklarına almıştı. Ancak ikilinin evliliği, 10 yılın ardından anlaşmalı olarak sona erdi.
Boşanma sürecinden önce çiftin birbirini sosyal medyada takip etmeyi bırakması dikkat çekmiş, bu gelişme “ayrılık geliyor” iddialarını güçlendirmişti. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan çift, kısa süre sonra anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı.
İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR
Buse Terim, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada ayrılık kararına dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Ünlü isim, evlilik kadar boşanmanın da hayatın doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak, iki çocukları nedeniyle her zaman iletişimde kalacaklarını söylemişti.