Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER 100 km menzile ulaştı
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER'in atış testi başarıyla yapıldı.
Türkiye savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.
Türk mühendisler kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.
Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.
SİPER projesinde bir aşama daha tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesinde bir aşama daha başarıyla tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
"SİPER 100 km'yi gözüne kestirdi"
"Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."