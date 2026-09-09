Uzun dönemli bakım sigortası için hazırlık başlıyor! Kimleri kapsayacak, şartları neler olacak?

Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde yeni bir model için hazırlık yapılacak. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da “uzun dönemli bakım sigortası” için altyapı oluşturulması kararlaştırıldı. Peki, uzun dönemli bakım sigortası nedir? Kimleri kapsayacak? Emekliler ve engelliler yararlanabilecek mi? Prim ödenecek mi ve sistem ne zaman başlayacak? İşte şu ana kadar açıklanan bilgiler…

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI NEDİR?

Uzun dönemli bakım sigortası; yaşlılık, kronik hastalık, engellilik veya başka nedenlerle günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen ve başkasının bakımına ihtiyaç duyan kişilerin bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik oluşturulması planlanan bir sistem. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daha önce TBMM’ye verdiği yanıtta da Türkiye için bakım sigortası modeli üzerinde çalışmaların sürdüğü ve farklı ülkelerdeki uygulamaların incelendiği belirtilmişti.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI GELİYOR MU?

2027-2029 Orta Vadeli Programı’nda, nüfus artış hızındaki düşüşün sosyal güvenlik sistemine etkilerinin analiz edilmesi ve bakım ekonomisini güçlendirmek amacıyla uzun dönemli bakım sigortısının altyapısının oluşturulması hedefi yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce uzun süreli bakım sigortası sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sistemin kesin kapsamı henüz açıklanmadı. Mevcut politika belgeleri ve hazırlık çalışmalarında odak, günlük yaşam faaliyetlerini bağımsız biçimde yerine getiremeyen ve uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan kişiler üzerinde bulunuyor. Kapsama girecek yaş grupları, sağlık koşulları, gelir kriterleri ve bakım ihtiyacının hangi ölçütlerle belirleneceği hazırlanacak mevzuatla netleşecek.

EMEKLİLER UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Emeklilerin tamamının otomatik olarak kapsama alınacağına ilişkin henüz açıklanmış bir düzenleme bulunmuyor. Çalışmalar özellikle yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacına odaklanıyor ancak emeklilik statüsünün tek başına hak sahipliği sağlayıp sağlamayacağı açıklanmadı.

ENGELLİLER BAKIM SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Daha önceki resmi politika çalışmalarında uzun dönemli bakım, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız gerçekleştiremeyen ve başkasının bakımına ihtiyaç duyan kişiler üzerinden ele alındı. Ancak yeni sistemde engellilik oranı, sağlık kurulu raporu veya bakım ihtiyacı açısından uygulanacak kesin kriterler henüz ilan edilmedi.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI NELERİ KARŞILAYACAK?

Yeni modelin ayrıntılı teminat kapsamı henüz yayımlanmadı. OVP kapsamında yapılacak çalışmalarda bakım hizmetlerinin finansmanının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gündemdeki model; evde bakım ve kurumsal bakım gibi uzun süreli bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik olacak. Hangi hizmetlerin ücretsiz olacağı, ödeme limitleri ve sigortalının katkı payı bulunup bulunmayacağı hazırlanacak modelle belirlenecek.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI ZORUNLU MU OLACAK?

Uzun dönemli bakım sigortasının zorunlu mu, isteğe bağlı mı veya karma bir modelle mi uygulanacağı henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daha önce verdiği resmi yanıtta dünya uygulamalarının incelendiği ve Türkiye için modelleme çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti. Dolayısıyla çalışanlardan veya emeklilerden yeni bir zorunlu prim kesileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar şu aşamada bulunmuyor.

BAKIM SİGORTASI İÇİN PRİM KESİLECEK Mİ?

Sistemin finansman modeli de henüz kesinleşmedi. Prim oranı, kimlerden prim alınacağı, devlet katkısının bulunup bulunmayacağı veya primlerin maaşlardan kesilip kesilmeyeceği açıklanmadı. Mevcut OVP’de bu aşama “altyapının oluşturulması” olarak tanımlanıyor.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Düzenleme 2027-2029 dönemini kapsayan OVP’nin hedefleri arasında yer alıyor. Programda bu dönemde uzun dönemli bakım sigortısının altyapısının oluşturulması öngörülüyor. Bu nedenle sistemin başladığı veya vatandaşların şu anda başvuru yapabileceği yönünde bir durum bulunmuyor.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI ŞARTLARI NELER?

9 Eylül 2026 itibarıyla uzun dönemli bakım sigortası için başvuru şartları açıklanmadı. Yaş sınırı, prim gün sayısı, gelir şartı, sağlık raporu, bakım ihtiyacının derecesi ve ödenecek prim miktarı gibi ayrıntılar henüz belirlenmiş değil. Altyapı ve modelleme çalışmalarının ardından hazırlanacak yasal düzenlemelerle sistemin kapsamı ve yararlanma koşulları netleşecek.