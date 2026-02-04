BIST 13.891
DOLAR 43,51
EURO 51,39
ALTIN 6.861,32

Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin

|
Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin

Değerli metallerdeki yükseliş dolandırıcıları harekete geçirdi. Merdiven altı işletmeler, hurda değeri 550 lira olan bakırı külçe yapıp 3 bin 500 liraya satıyor. Uzmanlar "Bir sene bekleseniz bile zarar kapanmaz" diyerek uyardı.

Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin - Resim: 1

Değerli metallerdeki hareketlilik nitelikli olmayan metallere de sıçradı. Altın ve gümüşle birlikte bakır fiyatları da hızla yükseldi. Fırsatçılar ortaya çıktı ve 550 liralık bakırı 3 bin 500 liraya satmaya başladı. Uzmanlar fırsatçılardan 3 bin 500 liraya alınan bakırların 550-600 liraya zor satılacağını ifade etti.

111
Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin - Resim: 2

Küresel piyasalarda değerli metallerde tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Düzeltme hareketiyle karşılaşan altın ve gümüş yeniden yükseliş göstermeye başladı. Yatırımcılar ise değerlenen diğer nitelikli olmayan metallerden bakıra yöneldi. Ancak bakırda ortaya çıkan tuzakları göz ardı eden yatırımcılar büyük kayıplarla karşılaşıyor.

211
Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin - Resim: 3

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERİN YENİ OYUNU

Hurdasının kilogramı 550-600 liraya satılan bakır, merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek kilogramı 3 bin 500 liradan satılıyor.

311
Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin - Resim: 4

YÜZDE 20 KDV İLE BAŞTAN ZARAR

Faturalı olarak satın alınan kiloluk külçe bakırlarda yüzde 20 KDV bulunuyor. İşlenmemiş külçe altında KDV bulunmuyor. Başka bir deyişle kiloluk bakır külçe alanlar aldıkları anda geri satmak istediklerinde yüzde 20 zarar etmiş oluyor.

411