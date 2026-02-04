Uzmanlardan külçe bakır uyarısı: Kimse bu tuzağa düşmesin

Değerli metallerdeki hareketlilik nitelikli olmayan metallere de sıçradı. Altın ve gümüşle birlikte bakır fiyatları da hızla yükseldi. Fırsatçılar ortaya çıktı ve 550 liralık bakırı 3 bin 500 liraya satmaya başladı. Uzmanlar fırsatçılardan 3 bin 500 liraya alınan bakırların 550-600 liraya zor satılacağını ifade etti.