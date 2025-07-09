Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sıcaklıklar bunaltacak: dışarı çıkmayın
Meteoroloji'nin uyarı yaptığı gün geldi. Afrika dalgasının etkili olduğu bu günlerde hava sıcaklıkları hissedilen şekilde yükseliyor. Uzmanlar dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. İşte il il beklenen hava durumu..
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların bugün tavan yapması bekleniyor. Sıcaklığın gölgede bile 40'lı derecelere ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığının 50 dereceye ulaşacağına dair uyarı yapıldı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.