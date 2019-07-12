Uzmanlar uyardı! Sağlıklı yaşam için her gün düzenli tüketilmeli

Bağırsakların, genel sağlık üzerindeki etkisi daha çok ortaya çıktıkça probiyotikler adından en sık bahsedilen ürünler haline geldi. Gün içinde çoğu öğünde probiyotikten zengin olan yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, “Probiyotikler hemen etki göstermezler, etkilerini görebilmek için en az 2 hafta düzenli kullanılmalı” dedi.