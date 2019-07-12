Uzmanlar uyardı! Sağlıklı yaşam için her gün düzenli tüketilmeli
Uzmanlar bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için probiyotik içeren besinler kullanılmasını öneriyor. Probiyotik etkisinin vücutta görülmesi için en az 2 hafta düzenli kullanım gerekiyor.
Yapılan araştırmalar sonucunda genel vücut sağlığında büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkan probiyotik konusunda uzmanlar düzenli olarak vücuda alınması gerektiğini söylüyor. Bağırsak sağlığı için uzmanlar probiyotik içeren gıdalar tüketilmesi gerektiği üzerinde duruyor.
Bağırsakların, genel sağlık üzerindeki etkisi daha çok ortaya çıktıkça probiyotikler adından en sık bahsedilen ürünler haline geldi. Gün içinde çoğu öğünde probiyotikten zengin olan yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, “Probiyotikler hemen etki göstermezler, etkilerini görebilmek için en az 2 hafta düzenli kullanılmalı” dedi.
“Bağışıklığı güçlendiriyor”
Bağırsaklardaki farklı mikroorganizma toplulukları birçok metabolik işleve sahip olan bağırsak florasını oluşturuyor. Probiyotikler ise bu noktada devreye giriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, probiyotiklerden elde edilecek faydaların bazılarını şöyle sıraladı:
“Bağırsak sistemini düzenler, bağışıklığı güçlendirmeye ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Bağırsak duvarını güçlendirir, kanser riskini azaltır, kalp hastalıklarına karşı koruyucu görev üstlenir. Karaciğeri korur ve besinlerin içerisindeki alerjenlerle savaşarak zararlı maddeleri temizler.”