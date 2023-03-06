Uzmanlar deprem riski yok dedi herkes o ile akın etti! Talep çok ev yok

Hepsi satıldı, kirada boş yer bulunmuyor. Kiralar birkaç kat yükseldi. 83 bin nüfuslu küçük bir şehiriz. Birdenbire hormonlu bir büyüme ile karşı karşıya kalırsak; mevcut sorunlarımız içinden çıkılmaz hal alan bir yumağa dönüşür. Devletin bu konuda bir politika üretmesi lazım" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bir protokol çalışması içinde olduklarını da söyleyen Kesimoğlu, "Hiçbirimiz arzu etmeyiz ama olası bir depremde Kırklareli, bir toplanma bölgesi olabilir. 18 bin 500 metrekare kapalı pazar yeri yaptık. Oraya birtakım malzeme toplanabilir, geniş arazilerde insanlar barınabilir. Çünkü olası bir depremde İstanbul'da bir kaos yaşanacak. Buralar da biraz sığınılacak liman haline dönüşecek.