Uzmanı açıkladı...Sosyal medya ve diziler çocuklarda şiddeti arttırıyor

“Birey ilk olarak şiddet gördüğünün farkına varmalı"

Şiddeti sadece fiziksel şiddetle sınırlandırmamak gerektiğini dile getiren Öğr. Gör. Hatipoğlu, “Ekonomik, cinsel veya duygusal şiddet de söz konusu. Ön plana daha çok fiziksel ve cinsel şiddet çıksa da aile bireylerinden herhangi biri örneğin ekonomik şiddete maruz kalıyorsa önce bu durumun farkına varmalı. Bilgi sahibi olmalı. Çünkü bilgi sahibi değilse buna karşı bir önlem alamıyor, kendini savunamıyor. İnsanların öğrenmesi ve farkındalık kazanması için fiziksel ve cinsel şiddet kadar ekonomik ve duygusal şiddet için de çalışmalar yapılmalı” önerisinde bulundu.