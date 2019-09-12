Uzmanı açıkladı! İnsanlar artık eşlerini arkadaşlık platformlarından seçebiliyor
Arkadaşlık platformlarını ‘ilişki marketi’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Mehmet Harma, önemli olanın ideal partneri bulmanın değil ideal bir partner olabilmek olduğunu belirterek, "Bu uygulamalar evlilik programlarından farklı değil. Birçok kişi ‘bir çay içelim’ diyor ve o çayı içtikten sonra karar veriyor” diye konuştu.
Sosyal medyanın ilişkilere olan etkisi her geçen gün artıyor. Kimi uzmanlar sosyal medyanın ilişkilere pozitif bir etki yarattığını ifade ederken kimisi ise konuya olumsuz bakıyor. Partner bulmak için kullanılan arkadaşlık platformları ise son yıllarda değerini arttırıyor. Örneğin bu yıl içerisinde 500 bin kullanıcı daha kazanan Tinder'ın ana şirketi Match Group'un hisseleri, ikinci çeyrek kazanç raporunu açıklamasının ardından yüzde 20 artış gösterdi.
Açıklanan istatistiklere göre 50 milyon kullanıcıya ulaşan Tinder, 196 ülkede kullanılıyor. Günlük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip uygulamada şu anda kadar 20 milyar eşleşme (match) yapıldı. Kullanıcıların yüzde 79’u Y kuşağı iken yüzde 80’i uzun süreli bir ilişki arıyor. Kullanıcıların yüzde 62’sini erkekler, yüzde 38’ini ise kadınlar oluşturuyor. Uygulamayı kullanan bekar insanların oranı ise yüzde 54.
Tinder gibi arkadaşlık platformlarının ilişkilere olan etkisini değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi ve İlişki Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Mehmet Harma, bu uygulamaları ‘ilişki marketi’ olarak tanımladı. Bu platformlarda tanışan insanların konvansiyonel şekilde tanışan insanlara göre evliliğe daha hızlı gittiğini de belirten Doç. Dr. Harma, bu insanların, beklendiği gibi, hızlı bir şekilde de ayrılmadığını kaydetti.
İlişkiyi başlatan ve devam ettiren ne?
İlişkilere dair ilk olarak bir ilişkinin başlamasına önayak olan ve ilişkiyi devam ettiren faktörleri konuşmak gerektiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Harma, “Araştırmalara göre ‘bir ilişkiyi ne başlatır’, ‘kimi çekici buluruz’ sorularının cevabı fiziksel çekicilik, yakınlık, karşılıklılık ve aşinalık. İki taraf için de bu konularda herhangi bir problem yoksa ilişkiye başlayabiliyoruz. Sonra ise karşımıza şu soru çıkıyor ‘İlişkiyi devam ettiren ne’. İlişkide ne kadar mutlu olduğumuz, alternatif olarak bir başkasının olup olmaması ve ilişkiye duygusal olarak ne kadar yatırım yapıldığı etkili oluyor” dedi.