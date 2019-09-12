Uzmanı açıkladı! İnsanlar artık eşlerini arkadaşlık platformlarından seçebiliyor

İlişkiyi başlatan ve devam ettiren ne?

İlişkilere dair ilk olarak bir ilişkinin başlamasına önayak olan ve ilişkiyi devam ettiren faktörleri konuşmak gerektiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Harma, “Araştırmalara göre ‘bir ilişkiyi ne başlatır’, ‘kimi çekici buluruz’ sorularının cevabı fiziksel çekicilik, yakınlık, karşılıklılık ve aşinalık. İki taraf için de bu konularda herhangi bir problem yoksa ilişkiye başlayabiliyoruz. Sonra ise karşımıza şu soru çıkıyor ‘İlişkiyi devam ettiren ne’. İlişkide ne kadar mutlu olduğumuz, alternatif olarak bir başkasının olup olmaması ve ilişkiye duygusal olarak ne kadar yatırım yapıldığı etkili oluyor” dedi.