Uzman uyardı! “Bel ağrısı tedavisi için tespit doğru yapılmalı”

Tedavi için 3 yöntem

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin tedavi için uygulandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bu noktada Artcure Deri uygulamasının bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem olduğunu ifade ederek, “Yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat kesin yatak istirahati yaptıktan sonra, kendisi bantları sökerek uygulamayı sona erdirerek, banyo yapabilir” diye açıklamada bulundu.