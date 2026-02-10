Uzman isim uyardı! Kar yeniden geliyor mu? 13 Kentte kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat!
Meteoroloji bu hafta için uyarıda bulunmuştu. Yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyordu. Bugün Meteoroloji'den gelen sarı kodlu uyarıya göre 13 kentte yeniden sağanak ve rüzgar uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da yeniden kar yağışı ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte il il beklenen hava durumu...
Şen, önümüzdeki hafta 16-18 tarihleri arasında batı bölgelerine soğuk hava dalgasının yeniden geleceğini belirterek, İstanbul’da dördüncü kar yağışının yaşanıp yaşanmayacağının takip edileceğini ifade etti.
İstanbul’da kar ihtimalinin zayıf göründüğünü kaydeden Şen, sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi halinde kar yağışının mümkün olabileceğini, aksi durumda ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini aktardı.
Öte yandan Şen, Perşembe ve Cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış beklendiğini, söz konusu sistemle birlikte sıcaklıkların düşeceğini bildirdi.
Meteoloji ise bugün 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Bolu çevreleri yağışlı geçecek. Ayrıca Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde de aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.
BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.