Uzman isim uyardı! Kar yeniden geliyor mu? 13 Kentte kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Bolu çevreleri yağışlı geçecek. Ayrıca Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde de aralıklı yağış bekleniyor.