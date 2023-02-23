Uzman isim tek tek açıkladı! İşte Türkiye'de en çok deprem riski olan iller
Kahramanmaraş depremleri sonrası on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca vatandaşımız evsiz kaldı. Türkiye deprem felaketiyle baş ederken uzmanlardan korkutan açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Depreme dayanıklı bina nasıl olmalı? Bina inşasında zeminin önemi nedir? Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? Yeni deprem riski olan bölgeler neresi? İşte tüm bunların cevabını Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal açıkladı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da yaşadığı 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından uzmanlar, yaşanan büyük depremlerin başka noktaları da tetiklediği görüşünü paylaştı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından 7 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı NTV canlı yayınında deprem tehlikesi altındaki bölgelerin nereler olduğuna ilişkin soruları yanıtladı.
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal özetle şunları söyledi:
"Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, Hatay'ın kuzey ve içini ilgilendiren deprem oldu."
"Güneye doğru Ölüdeniz fayı devam ediyor. Ölüdeniz fayı Hatay'dan itibaren Suriye sınırında Kızıldeniz üzerinden Lübnan ve İsrail Körfezi'nin geçip Kızıldeniz'e kadar devam eden bir fay.