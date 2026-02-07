Uzman isim "süper yırtılma" diyerek uyardı! 150 yıldır suskun olan fay hareketlendi mi?

‘BU DEPREM, MTA’NIN AKTİF FAY HARİTALARINDA YER ALAN BİR FAY ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEDİ’

Prof. Dr. Şevket Özden, “Bu deprem, MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) aktif faylarının gösterildiği yapı sistemi içerisinde yer almıyor. Yani son deprem, aktif faylar üzerinde meydana gelmiş bir deprem değil” dedi. MTA’nın 'aktif olmayan' fayların da işaretlendiği ayrı bir haritası bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özden, söz konusu depremin bu haritada aktif olmayan faylardan biri üzerinde görüldüğünü belirtti. Depremin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Özden, Erzincan ve çevresinin önemli fay sistemleriyle çevrili olduğuna dikkat çekti.