Uzman isim "süper yırtılma" diyerek uyardı! 150 yıldır suskun olan fay hareketlendi mi?
Erzincan’ın Kemah ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı, “Bu deprem daha büyük bir hareketin habercisi olabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İşte herkesin merak ettiği o fay hakkında uzman isimden kritik uyarılar...
Bölgenin fay yapısını yakından inceleyen Prof. Dr. Şevket Özden, risk barındıran iki fay hattına dikkat çekerek Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Özden, “Tekrarlama periyodunun neredeyse sonuna gelmiş durumdayız” diyerek uyarıda bulundu. Peki, Erzincan’da olası deprem büyüklüğü ne kadar olabilir ve şehir buna ne kadar hazır?
Erzincan’ın Kemah ilçesinde dün saat 14.16’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tam da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle, hassas bir döneme rastlayan sarsıntı, bölgede tedirginlik yarattı.AFAD, depremin yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, sarsıntının ardından “Bu deprem ne anlama geliyor, daha büyüğünün habercisi mi?” soruları gündeme geldi.
Bölgeye hâkim, faylar üzerine uzun süredir bilimsel çalışmalar yürüten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, yaşanan depreme ilişkin Hurriyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmelerde hem sarsıntının kaynağına hem de Erzincan’ı tehdit eden asıl fay sistemlerine dair çok kritik açıklamalarda bulundu.
‘BU DEPREM, MTA’NIN AKTİF FAY HARİTALARINDA YER ALAN BİR FAY ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEDİ’
Prof. Dr. Şevket Özden, “Bu deprem, MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) aktif faylarının gösterildiği yapı sistemi içerisinde yer almıyor. Yani son deprem, aktif faylar üzerinde meydana gelmiş bir deprem değil” dedi. MTA’nın 'aktif olmayan' fayların da işaretlendiği ayrı bir haritası bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özden, söz konusu depremin bu haritada aktif olmayan faylardan biri üzerinde görüldüğünü belirtti. Depremin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Özden, Erzincan ve çevresinin önemli fay sistemleriyle çevrili olduğuna dikkat çekti.