Uzman isim İstanbul'u uyardı! Yağmur yağıyor ama barajlarda su yok
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde ciddi kuraklık tehlikesi bulunduğunu belirtti.
İstanbul’daki baraj doluluk oranı %22,5’e düştü, kentin yaklaşık 50 günlük suyu kaldı. Marmara Bölgesi’nde yağışlar %60 azaldı. Şen, bu durumun hem içme suyu hem de tarımsal üretim açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Çarşamba günü beklenen yağışın zayıf olacağını, su açığını kapatamayacağını söyledi. Kuraklık ve su yönetiminin Türkiye’nin birinci önceliği haline gelmesi gerektiğini ifade etti.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde kuraklık tehlikesinin kritik seviyeye ulaştığını söyledi. Şen, “İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Meteorolojik kuraklık artık hidrolojik kuraklığa dönüştü; yani barajlardaki su hızla azalıyor” uyarısında bulundu.
Şen’in aktardığı verilere göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı %22,5’e kadar düştü. Kentin günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşarken, mevcut doluluk oranına göre İstanbul’un yaklaşık 50 günlük suyu kaldı. Kaçak ve buharlaşma gibi etkenler de hesaba katıldığında bu sürenin daha da kısalabileceği belirtiliyor.
Meteorolojik verilere göre Marmara Bölgesi’nde yağışlarda %60’a yakın azalma yaşandı. Prof. Şen, “Ekim ayında normalde yağışların artması gerekirken, bu yıl tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Barajlardaki seviyeler artmak yerine düşüyor” dedi.
Uzman, yağış eksikliğinin sadece içme suyu açısından değil, tarımsal üretim için de ciddi risk oluşturduğunu vurguladı:
“Ekim ve kasım ayları, tohum ekimi için kritik dönemlerdir. Toprak nemsiz, çiftçiler sulama yaparak tohum ekiyor. Bu da büyük bir maliyet ve sürdürülebilir değil.”
Şen, çözümün uzun vadeli planlamada ve su yönetiminde olduğunu belirterek, Türkiye’nin öncelikli gündeminin “içme ve sulama suyu kuraklığı” olması gerektiğini ifade etti.
Önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini de paylaşan Şen, çarşamba günü İstanbul’a zayıf bir yağışın geleceğini, ancak bu yağışın mevcut su açığını kapatmasının mümkün olmadığını söyledi:
“Yağmur çarşamba günü gelecek ama çok kuvvetli değil. Haftanın ikinci yarısında pastırma yazı sona eriyor, sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Gündüz sıcaklıkları İstanbul’da 15-16 dereceye kadar düşecek.”
Prof. Şen, önümüzdeki süreçte kuraklık ve su yönetimi politikalarının Türkiye’nin birinci önceliği olması gerektiğini vurguladı.