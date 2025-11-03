Uzman isim İstanbul'u uyardı! Yağmur yağıyor ama barajlarda su yok

Şen’in aktardığı verilere göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı %22,5’e kadar düştü. Kentin günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşarken, mevcut doluluk oranına göre İstanbul’un yaklaşık 50 günlük suyu kaldı. Kaçak ve buharlaşma gibi etkenler de hesaba katıldığında bu sürenin daha da kısalabileceği belirtiliyor.

Meteorolojik verilere göre Marmara Bölgesi’nde yağışlarda %60’a yakın azalma yaşandı. Prof. Şen, “Ekim ayında normalde yağışların artması gerekirken, bu yıl tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Barajlardaki seviyeler artmak yerine düşüyor” dedi.

Uzman, yağış eksikliğinin sadece içme suyu açısından değil, tarımsal üretim için de ciddi risk oluşturduğunu vurguladı:

“Ekim ve kasım ayları, tohum ekimi için kritik dönemlerdir. Toprak nemsiz, çiftçiler sulama yaparak tohum ekiyor. Bu da büyük bir maliyet ve sürdürülebilir değil.”