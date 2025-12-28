Uzman diyetisyenden vücudunuzu tamamen yenileyecek mucize listesi
"2026 yılı hedeflerimden biri de enerjik ve fit bir beden olsun" diyenler buraya. Günlük hayatta kolayca ulaşabildiğimiz süper yiyeceklerle vücudunuzu yenileyerek hastalıklardan korunabilirsiniz. İşte size yağ yakımını hızlandıran, sindirim sisteminizi rahatlatacak beslenme önerileri...
2026’ya daha enerjik ve dengeli bir bedenle girmek isteyenler için pratik öğünlerden doğal besinlere uzanan bir besin haritası oluşturduk. Siyah çay ve bitter çikolata ikilisiyle kalbimizi korurken yeşil çayın yanında elma dilimleriyle yağ yakımını sağlayabilirsiniz. Günlük hayatta kolayca ulaşabildiğimiz süper yiyeceklerle vücudunuzu yenileyerek hastalıklardan arındırabilirsiniz.
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Yeni yılda hepimiz bazı kararlar alıyoruz. En başında da sağlığımız ile ilgili yapmak istediğimiz spor, beslenmede olumlu değişimler için kendimize söz veriyoruz. Ancak aklımız karışıyor. Ne yiyeceğim, nasıl yemeliyim? Ve en önemlisi, hem her zaman bulacağım besinlerden olsun hem de mutfak masrafımı da artırmasın diyorsanız hazırladığım bu rehber tam size göre diyebilirim. Mutlaka uygun bir tarif bulacağınızdan eminim." dedi ve önemli bilgiler verdi..
YAĞ YAKIMI İÇİN YEMENİZ GEREKENLER
- FİLTRE KAHVE, HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Kahve ve Hindistan cevizi yağı daha uzun süre tok kalmayı sağlayarak dengeli zayıflamayı destekliyor. Günde 1-2 fincan filtre kahvenize 1' er tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını geçmeyin.
- TAM YAĞLI SÜT, KAKAO: Tam yağlı müthiş kas koruyucu ve yağ dokusunu azaltıcı etki sağlar. Zayıflamayı destekler. Sıcak veya ılık 1 bardak süte 1 tatlı kaşığı kakao karıştırıp ara öğünde içmek mükemmel tok kalmayı sağlar.
- TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR, CEVİZ: Peynir özellikle bağırsaklardan salgılanan kolesistokinin tokluk hormonunu salgılamasını arttırır. Ayrıca konjuge linoleik asidi içeren yağ asitleri oksidasyonunu hızlandıran doymuş yağdan da zengindir 1 kalın dilim tam yağlı peynir ile 12-14 yarım cevizi beraber ara öğünde tercih etmek hızlı zayıflamayı destekler.
- HAŞLANMIŞ YUMURTA, AVOKADO: Acıkma şiddetli hissedilince bunu dizginleyen en etkili ara öğün kombinasyonudur. 2 yumurta yanına çeyrek avokado üzerine çekilmiş karabiber serpildiğinde kilo kaybı kolaylaşmaktadır.
- MUZ, YER FISTIĞI EZMESİ: Müthiş tok tutan bu ara öğün kombinasyonu muzdaki prebiyotikler ve yer fıstığı ezmesindeki arginin amino asidi ve yüksek diyet lifi sayesinde termojenez artar ve yağ yakımı hızlanır. 1 adet yerli muza 1 tepeleme tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesini sürüp yemek en optimal porsiyon miktarıdır.
- YOĞURT, NAR: Bu iki süper besin diyet yağlarının oksidasyonunu maksimuma çıkarır. Laktik asit bakterileri, konjuge linoleik asit ve B grubu vitaminlerden enerji metabolizmasında önemli rolü olan B12 vitaminleri sayesinde mikrobiyatayı yapılandırarak zayıflamayı sağlamaktadır. Nardaki ellajik asit inflamasyonu süper baskılar. Zayıflama kolaylığı sağlar. 1 kase yoğurda yarım nardan çıkan nar tanelerini karıştırıp ara öğünde tüketin, zayıflayın.
- KEFİR, ELMA: Elma ve kefir ile beraber ara öğünde tercih edildiğinde yağ yakımı hızlanabilmektedir. Kefir tok tutan bağırsakları çalıştıran mükemmel probiyotik kaynağıdır.