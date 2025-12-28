Uzman diyetisyenden vücudunuzu tamamen yenileyecek mucize listesi

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Yeni yılda hepimiz bazı kararlar alıyoruz. En başında da sağlığımız ile ilgili yapmak istediğimiz spor, beslenmede olumlu değişimler için kendimize söz veriyoruz. Ancak aklımız karışıyor. Ne yiyeceğim, nasıl yemeliyim? Ve en önemlisi, hem her zaman bulacağım besinlerden olsun hem de mutfak masrafımı da artırmasın diyorsanız hazırladığım bu rehber tam size göre diyebilirim. Mutlaka uygun bir tarif bulacağınızdan eminim." dedi ve önemli bilgiler verdi..