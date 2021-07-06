Uzman Çavuşu nişanlısı öldürdü! İstanbul'da korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Çiftin arasındaki tartışmalar devam ederken akşam saatlerinde Yıldırım ve nişanlısı E. yaşadıkları evden çıktıkları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak 4 el ateş etti.