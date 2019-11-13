Uzman çavuş nizamiyeyi kan gölüne çevirdi! Sevgilisine kurşun yağdırdı
BURSA’da Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda görevli sözleşmeli jandarma uzman çavuş, kendisini ziyarete gelen sevgilisini 4 el ateş ederek öldürdü.
Uzman çavuş beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınırken, silahla yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda meydana geldi.
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Nizamiye'ye ziyarete gitti
Sosin Küçükgüven (47), Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.’yı ziyaret etmek için, Adalet Mahallesi’ndeki nizamiyeye gitti.
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Tartıştılar
Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı.
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Ateş etmeye başladı
Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven’e ateş etti.
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