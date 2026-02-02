''Üzerimde hiç emeği yok'' demişti... Afra Saraçoğlu uzun yıllar sonra babasıyla bir araya geldi
Uzun yıllar babasıyla görüşmeyen ünlü oyuncu Fra Saraçoğlu, geçmişte yaptığı açıklamaların ardından babası Uğur Saraçoğlu ile yeniden bir araya geldi. Yıllar süren küslüğün ardından gelen bu buluşma, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Uzun yıllardır görüşmediği babasıyla barışan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyada yayılan o fotoğrafları geniş yankı uyandırdı. Her yaptığıyla dikkatleri üzerinde toplayan Saraçoğlu, bu kez uzun yılların ardından babasıyla çekildiği fotoğraflarla herkesin dikkatini çekti. Eski kırgınlıkların geride kaldığı buluşma çok konuşuldu.
Afra Saraçoğlu’nun babasıyla olan ilişkisi yıllar boyu inişli çıkışlı olmuş, oyuncu bir röportajında, “Annemle babam ben küçükken ayrıldılar. Babamla iki kez görüştüm, ama sonrasında bir daha hiç haber alamadım.
Artık onunla görüşmem, çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım,” demişti. Bu açıklamalar, Saraçoğlu’nun babasıyla olan uzak ilişkisini gözler önüne sermişti.
Ancak, geçtiğimiz yıl Amerika ziyaretinde Afra Saraçoğlu, babasıyla bir araya gelerek uzun bir aradan sonra sosyal medya üzerinden birlikte çektikleri fotoğrafları paylaştı. Bu barışma, takipçileri tarafından olumlu bir şekilde karşılanmıştı.