Uzaylıların gerçek olduğunu düşündüren 6 tuhaf yaratık

Bununla birlikte; evimizi paylaştığımız bazı yaratıklar, diğer gezegenlerde canlıların hayatta kalabileceği muhtemel ortamlara dair ipuçları sağlıyor. Söz konusu canlılar; aşırı soğuk, aşırı sıcak ya da düşük oksijen gibi ekstrem koşullarda yaşamını sürdürüyor ve bu diğer gezegenlerde hayat belirtisi bulma ümidi veriyor.

İşte bilim sitesi Inverse'e göre uzaylıların var olduğunu düşündüren 6 tuhaf ve ekstrem yaratık: