Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Rektörler duyurdu işte tam liste
TÜRKİYE'de üniversiteler güz dönemi için arka arkaya uzaktan eğitim kararı alıyor. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi başı çekti, bir çok üniversite de karar aldı. Ancak bazı bölümlerde yüz yüze eğitim devam edecek. İşte uzaktan eğitime geçen üniversitelerin listesi ve kararları:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda Sağlık Bakanlığı’nın güz döneminde uzaktan eğitimi önerdiğini bildirdi. Bu yazının ardından üniversiteler arka arkaya uzaktan eğitim kararları almaya başladı. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere uzaktan eğitime geçen üniversite sayısı 19'a yükseldi. Uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerin bazı bölümlerinde ise eğitim yüz yüze olacak. İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler listesi ve verilen kararlar:
ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürüleceğini duyurdu. ODTÜ istisnasız tüm bölümleri için bu kararı aldı. Rektörlük, uygulamalı dersler için dönem sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı duyuruldu. Uzaktan eğitime bazı bölümler dahil edilmedi. Alınan karar şöyle:
*"Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."
Mimar Sinan Üniversitesi uzaktan eğitim kararı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni dönemde eğitimin uzaktan yapılmasına karar verdi. Rektör Handan İnci alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:
“Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre:
1. Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır.
2. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.
3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir.
4. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.”