Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Rektörler duyurdu işte tam liste

Mimar Sinan Üniversitesi uzaktan eğitim kararı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni dönemde eğitimin uzaktan yapılmasına karar verdi. Rektör Handan İnci alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:

“Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre:

1. Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır.

2. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.

3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir.

4. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.”