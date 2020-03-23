Uzaktan eğitim bugün başlıyor işte ders programı ve yayınlayacak kanallar

Uzaktan eğitimde ilk ders bugün saat 09:00'da başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

- Yeni ve farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci sağlıkla yöneteceğimizi biliyorum. Çocuk nasıl öğrenir koşullar imkanlar nasıl olmalı hepsi bilgimizde. Bu süreci yönetirken her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen bizlere güvenin.