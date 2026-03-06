Uzak Şehir'in Sadakat'i meğer bambaşkaymış! Instagram pozlarını görenler tanıyamadı...
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Sadakat Albora karakteriyle hafızlara kazınan Gonca Cilasun, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde... Dizideki geleneksel ve otoriter imajının aksine, özel hayatındaki stiliyle takipçilerini şaşkına çeviren usta oyuncunun paylaşımları "Bu gerçekten o mu?" dedirtti. Kimsenin beklemediği o kareler, hayranları arasında büyük merak konusu oldu.
Dizideki o sert mizaçlı kadından eser kalmadı... Gonca Cilasun’un Instagram hesabını keşfedenler, karşılaştıkları kareler karşısında gözlerine inanamadı. Albora konağının hanımağası meğer gerçek hayatta nasıl biriymiş? Görenleri hayrete düşüren, ezber bozan o değişimi görmek için görselleri kaydırmaya başlayın...
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozları kısa sürede gündem oldu.
Usta oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.