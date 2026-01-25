Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan çok özel sözler! "Bu rolü uzun süredir bekliyordum"

30’lu yaşlarına Uzak Şehir ile adım attığını söyleyen Şaş, bu dönemi bir değişim ve dönüşüm süreci olarak tanımlıyor. Mardin, Nare ve hikayenin kendisinde bıraktığı etkiyi net cümlelerle ifade etmekte zorlandığını belirten oyuncu, “Şu an seyrediyorum, algılamaya çalışıyorum. Ama çok hafif, çok pozitif hissediyorum. Pamuk kadar hafif bir hisle bakıyorum her şeye” diyerek yaşadığı ruh halini paylaşıyor.