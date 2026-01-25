Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan çok özel sözler! "Bu rolü uzun süredir bekliyordum"
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de hayat verdiği Nare karakteriyle izleyicinin kalbine dokunan başarılı oyuncu Sahra Şaş, hem kariyerindeki dönüşümü hem de bu yolculuğun kendisinde yarattığı farkındalıkları anlattı.
30’lu yaşlarına Uzak Şehir ile adım attığını söyleyen Şaş, bu dönemi bir değişim ve dönüşüm süreci olarak tanımlıyor. Mardin, Nare ve hikayenin kendisinde bıraktığı etkiyi net cümlelerle ifade etmekte zorlandığını belirten oyuncu, “Şu an seyrediyorum, algılamaya çalışıyorum. Ama çok hafif, çok pozitif hissediyorum. Pamuk kadar hafif bir hisle bakıyorum her şeye” diyerek yaşadığı ruh halini paylaşıyor.
“BU HİKAYENİN PARÇASI OLMALIYIM DEDİM”
Senaryoyu ilk okuduğunda yalnızca hikayenin heyecanına kapılmak istemediğini vurgulayan Şaş, projeyi seçmesinde yaratıcı ekibin büyük payı olduğunu söylüyor. Daha önce de birlikte çalıştığı ve kalemine hayran olduğu senarist Gülizar Irmak, güvendiği yönetmenler ve yapım ekibiyle bu yolculuğun kendisi için anlam kazandığını dile getiriyor.
Başarılı oyuncu, “Üzerine bir de nefis bir cast eklenince, güven dolu bir maceraya atıldım. Oh…” sözleriyle duygusunu anlatıyor.
“UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM BİR ROLDÜ”
Kariyerinde çoğunlukla maskülen karakterlere hayat verdiğini söyleyen Şaş, Nare’nin kendisi için çok özel bir yerde durduğunu belirtiyor.