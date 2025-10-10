Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, dizi setinden yeni görüntüler paylaştı! O anlara beğeni yağdı
Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, izleyicisini ekrana bağlamaya devam ediyor. Uzak Şehir hayranlarının yakın takibinde olan Sahra Şaş, sosyal medya hesabından yayınladığı son karelerle gündem oldu.
Kanal D'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Reyting rekorları kıran Uzak Şehir, Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolünde oynadığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla bomba gibi döndü. Dizinin Nare'sinden set görüntüleri geldi. O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Hem ekranlarda hem sosyal medyada gücünü gösteren dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'tan yeni set kareleri geldi.
"GÜNLERDEN BİR SET GÜNÜ"
Canlandırdığı Nare karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Sahra Şaş, yeni set karelerini paylaştı.. Sahra Şaş paylaşımına, "Günlerden bir set günü" notunu düştü.
Takipçileri paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni attı.