Uzak Şehir'in kötü kadını Mine Kılıç'tan olay tarz

Sosyal medyada oyuncuya beğeni yağdı.

İSYAN ETMİŞTİ

Sosyal medyada Alya ve Cihan fanları Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a çirkin mesajlar atıyordu. Mine Kılıç ise "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etmişti.