Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Avrupa'ya çağrı! "Taharet musluğu yaptırın"
Paris'e giden Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, taharet musluğu olmamasına esprili bir dille isyan etti. Kaya, "Bu Avrupa iyi hoş da arkadaşlar. Şu taharet musluğu olayını çözün artık. İsteyen yıkasın, istemeyen yıkamasın. Buradan Avrupalılara sesleniyorum. Lütfen, en azından otellere taharet musluğu yaptırın" ifadelerini kullandı.
Uzak Şehir dizisinde "Demir Baybars" karakterine hayat veren oyuncu Ferit Kaya, bu kez rolüyle değil, Paris'ten paylaştığı videoyla gündem oldu. Kaya, Avrupa'daki tuvaletlerde "taharet musluğu" bulunmamasına sitem ederek adeta isyan etti.
Uzak Şehir dizisinde "Demir Baybars" karakterine hayat veren oyuncu Ferit Kaya, bu kez rolüyle değil, Paris'ten paylaştığı videoyla gündem oldu. Kaya, Avrupa'daki tuvaletlerde "taharet musluğu" bulunmamasına sitem ederek adeta isyan etti.
"ŞU TAHARET MUSLUĞU OLAYINI ÇÖZÜN"
Paylaşımında esprili ama bir o kadar da dertli bir ton kullanan ünlü oyuncu, şunları söyledi:
"Abi bu Paris, bu Avrupa iyi hoş da arkadaşlar… Şu taharet musluğu olayını çözün ya. Gerçekten. Yapın abi otellere. İstemeyen yıkamasın. İsteyen de yıkasın. Buradan Avrupalılara sesleniyorum. Lütfen taharet musluğu yaptırın tuvaletlere. En azından otellere."