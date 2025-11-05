Uzak Şehir'e iki ödül birden! "Yılın Erkeği" ve "Yükselen Yıldız"ı seçildi...
Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar dergisi tarafından düzenlenen Women of the Year’da “Yılın Erkeği” seçildi.
Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelerek törene katılan başarılı oyuncuya ödülünü yapımcı Lale Eren takdim etti.
Akbaba ödül konuşmasında, “Hakkımda o kadar güzel şeyler söylediniz ki, benim için geceye damga vurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
“KENDİNE HAYRAN BIRAKTI”
Uzak Şehir’in yapımcılarından Lale Eren konuşmasında, Ozan Akbaba’nın oyunculuğuna ve beyefendiliğine dikkat çekti.
“O, yaptığı her işte adından söz ettirmiş başarılı bir aktör. Uzak Şehir ile geniş kitleleri etkiledi, kendine hayran bıraktı” diyen Eren sözlerini şöyle sürdürdü: