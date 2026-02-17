Uzak Şehir'de o sahneler reytingleri fırlattı! İzleyenler gözyaşlarına hakim olamadı...

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, film tadında bir bölümle izleyicileri ekrana kilitledi. Alya’nın Cihan'ı patlamak üzere olan araçtan canını hiçe sayarak kurtardığı anlarda heyecan zirve yaptı. Mahkemenin Boran’la Alya’yı boşadığı yapımda, hakimin Cihan Deniz’in velayetini babaya vermesi büyük bir çekişmenin fitilini ateşledi. Alya ve oğlunun veda sahnesinde gözyaşları sel oldu. Türkiye’yi ağlatan o anlar sanal medyaya damgasını vurdu. Boran’ın, Cihan Deniz'i Ecmel'e götürmesi ise bardağı taşırdı.