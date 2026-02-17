Uzak Şehir'de o sahneler reytingleri fırlattı! İzleyenler gözyaşlarına hakim olamadı...
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, film tadında bir bölümle izleyicileri ekrana kilitledi. Alya’nın Cihan'ı patlamak üzere olan araçtan canını hiçe sayarak kurtardığı anlarda heyecan zirve yaptı.
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, film tadında bir bölümle izleyicileri ekrana kilitledi. Alya’nın Cihan'ı patlamak üzere olan araçtan canını hiçe sayarak kurtardığı anlarda heyecan zirve yaptı. Mahkemenin Boran’la Alya’yı boşadığı yapımda, hakimin Cihan Deniz’in velayetini babaya vermesi büyük bir çekişmenin fitilini ateşledi. Alya ve oğlunun veda sahnesinde gözyaşları sel oldu. Türkiye’yi ağlatan o anlar sanal medyaya damgasını vurdu. Boran’ın, Cihan Deniz'i Ecmel'e götürmesi ise bardağı taşırdı.
Temponun ve duygu dozunun bir an bile düşmediği Uzak Şehir’in bölüm finali nefes kesti. Cihan, Boran’ın yaşattıklarının intikamını Ecmel’in konağını ateşe vererek aldı.
Cihan’ın, Alya ve Cihan Deniz’i alıp yola düştüğü sahneye Ahmet Kaya’nın “Giderim” şarkısı eşlik etti. İzleyenlerin yüreğine işleyen o anlar hem izlenme hem paylaşım rekoru kırdı.
Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D ekranında buluşturan Uzak Şehir, geceyi tüm kategorilerde birinci tamamladı. Rekortmen dizinin Tüm Kişiler izlenme oranı 14,61, izlenme payı 39,55 olarak kayıtlara geçti.