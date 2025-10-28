BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,80
ALTIN 5.274,10

Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı...

|
Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana damga vurmaya devam ederken dizinin başarılı oyuncusu Sahra Şaş sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı... - Resim: 1

Dizide “Nare” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sahra Şaş, sosyal medya hesabından set arkadaşlarıyla çekilmiş bir kareyi paylaştı. Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına yalnızca bir kelime yazdı: “Aile.”

14
Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı... - Resim: 2

Bu sade ama anlamlı paylaşım, hem dizi ekibi hem de hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Şaş’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı ve “Gerçek bir set dostluğu” yorumlarıyla doldu.

24
Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı... - Resim: 3

AyNa Yapım imzalı dizi, ikinci sezonunda da reytinglerde zirveye oynuyor. Duygusal hikayesi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam eden Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

34
Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı... - Resim: 4

Güzel oyuncu Sahra Şaş, hem başarılı performansı hem de doğallığıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şaş, takipçileriyle setten samimi anlar paylaşmayı da ihmal etmiyor.

44