Uzak Şehir setinden samimi kareler! Sahra Şaş paylaştı...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana damga vurmaya devam ederken dizinin başarılı oyuncusu Sahra Şaş sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Dizide “Nare” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sahra Şaş, sosyal medya hesabından set arkadaşlarıyla çekilmiş bir kareyi paylaştı. Başarılı oyuncu, fotoğrafın altına yalnızca bir kelime yazdı: “Aile.”
Bu sade ama anlamlı paylaşım, hem dizi ekibi hem de hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Şaş’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı ve “Gerçek bir set dostluğu” yorumlarıyla doldu.
AyNa Yapım imzalı dizi, ikinci sezonunda da reytinglerde zirveye oynuyor. Duygusal hikayesi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam eden Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Güzel oyuncu Sahra Şaş, hem başarılı performansı hem de doğallığıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şaş, takipçileriyle setten samimi anlar paylaşmayı da ihmal etmiyor.