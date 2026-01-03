BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88

Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak...

|
Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni yıla temposu yüksek, duygu yüklü bir bölümle giriyor. Dizinin yeni tanıtımı izleyicilerin heyecanını zirveye taşıdı.

Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak... - Resim: 1

Yeni bölümün tanıtımında Kaya ve Zerrin’in yaşadığı büyük acı izleyenlerin yüreğini burkarken, Alya ve Cihan’ın romantik anları ekrana sıcacık duygular taşıyor.

17
Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak... - Resim: 2

Aşk ve dramın iç içe geçtiği sahneler, yeni bölüm için beklentiyi artırıyor.

27
Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak... - Resim: 3

MAHKEME SAHNESİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri ise Boran’ın açtığı dava sonrası Alya ve Cihan’ın hâkim karşısına çıktığı sahneler oluyor. 

37
Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak... - Resim: 4

Mahkemeden çıkacak kararın ikilinin kaderini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

47