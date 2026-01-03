Uzak Şehir dizisinde duygu seli! Yeni yılda da rekor kıracak...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni yıla temposu yüksek, duygu yüklü bir bölümle giriyor. Dizinin yeni tanıtımı izleyicilerin heyecanını zirveye taşıdı.
Yeni bölümün tanıtımında Kaya ve Zerrin’in yaşadığı büyük acı izleyenlerin yüreğini burkarken, Alya ve Cihan’ın romantik anları ekrana sıcacık duygular taşıyor.
Aşk ve dramın iç içe geçtiği sahneler, yeni bölüm için beklentiyi artırıyor.
MAHKEME SAHNESİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR
Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri ise Boran’ın açtığı dava sonrası Alya ve Cihan’ın hâkim karşısına çıktığı sahneler oluyor.
Mahkemeden çıkacak kararın ikilinin kaderini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.
