Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma oyuncusu Ayşegül Çınar olayı anlattı
Yasak Elma'da Lila'yı oynayan Ayşegül Çınar, uyuşturucuyla yakalandı. Hakkında verilen kararın ardından ilk kez sessizliğini bozdu.
FOX TV'deki Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, geçtiğimiz hafta sonu şoke eden bir olayla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapıldı.
Polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.
Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.