Uyuşturucudan ceza alan Gizem Karaca'ya bir darbe daha

Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, yeni evine beyaz eşya baktı. Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için, kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Y'den pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.