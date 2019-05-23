Uyuşturucudan ceza alan Gizem Karaca'ya bir darbe daha
“Uyuşturucu madde kullanma” suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırılan ancak cezası ertelenen oyuncu Gizem Karaca, bir darbe daha aldı.
Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, yeni evine beyaz eşya baktı. Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için, kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Y'den pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.
Satıcının hesabına 120 TL gönderdi: Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu, katalogdan seçtiği eşyaları altı ay sonra teslim alacaktı. Karaca, bu süreçte satıcının hesabına yaklaşık 120 bin lira gönderdi. 26 yaşındaki oyuncu eşyayı almak istediğinde ise bahanelerle karşılaştı.
Dolandırıcı savcılığa şikayet etti: Dolandırıldığını anlayan Gizem Karaca, Barış Y'yi savcılığa şikayet etti.
Cezası ertelenmişti: Öte yandan aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren’in de bulunduğu 13 sanık “uyuşturucu madde kullanma” suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıkların cezası ertelenmişti.