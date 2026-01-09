Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı! Meriç Aral'dan oğlu ile ilk kare...
Ünlü oyuncu Meriç Aral, eşi Serkan Keskin ile mutlu evliliklerini sürdürüyor ve Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, oğlu Güneş ile verdiği yeni pozları takipçileriyle paylaştı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin, yaklaşık 6 yıllık bir ilişkinin ardından 19 Eylül 2024’te evlendi. Çiftin bu mutlu günlerinde yakın dostları da onları yalnız bırakmadı.
Serkan Keskin, evlilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli bir paylaşımla duyurmuştu. Keskin, "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notunu paylaşmıştı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin ilk çocukları Güneş, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ünlü çift, bu mutluluğu sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi.
Hamilelik dönemi boyunca Aral, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.