Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Adem Kılıçcı öfkeden çılgına döndü!

Sporcu Adem Kılıçcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfade ve test verdikten sonra serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sonucun hatalı olduğunu belirten ünlü isimden bir kez daha test yaptırdı.