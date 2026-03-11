Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Adem Kılıçcı öfkeden çılgına döndü!
Şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gündeme bomba gibi düşen Adem Kılıçcı, test sonuçlarının ardından sessizliğini bozdu. Çıkan pozitif sonuca sert tepki gösteren ünlü isim, hakkındaki iddiaları çürütmek için hukuk savaşını başlattı. Kılıççı açtı ağzını yumdu gözünü, bakın öfkeden nasıl çılgına döndü...
Şubat ayındaki uyuşturucu operasyonuyla sarsılan magazin dünyasında sular durulmuyor. Gözaltı sonrası serbest kalan ancak testi "pozitif" çıkan Adem Kılıçcı, sessizliğini bozmakla kalmadı, adeta fırtına kopardı. Ünlü isim, o sonuca öyle bir karşılık verdi ki... İşte Kılıçcı’yı çılgına döndüren o sürecin perde arkası ve başlattığı büyük hukuk savaşı...
Sporcu Adem Kılıçcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfade ve test verdikten sonra serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sonucun hatalı olduğunu belirten ünlü isimden bir kez daha test yaptırdı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve Adem Kılıçcı işlemlerin ardından serbest bırakıldı.