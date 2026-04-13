Uyuşturucu soruşturmasında Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in sonuçları açıklandı
Ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp teste sokulan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirleyecek olan kritik testlerin sonuçları adli tıp raporuyla netleşti.
Ünlülere yönelik düzenlenen narkotik operasyonu kapsamında ifade veren Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirleyecek olan kritik test sonuçları, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Norm Ender; uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü.
Kan ve saç örnekleri alınan isimler, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.