Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerin kazançları bakın neymiş...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 21 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Bu ifadelerde ünlü isimler aylık gelirini de beyan etti.