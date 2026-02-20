Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerin kazançları bakın neymiş...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü isimlerin aylık gelir beyanları dikkat çekti. İşte başarılı projelerde ve konserleri ile milyonların sevgilisi isimlerin aylık kazançları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 21 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Bu ifadelerde ünlü isimler aylık gelirini de beyan etti.
EN YÜKSEK GELİR BEYANI HACIOĞLU'NDAN
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan etti. Hacıoğlu ifadesinde esrarı ilk kez Hollanda'da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi. Maddeyi Telegram üzerinden sipariş ettiğini, satıcılarla yüz yüze görüşmediğini ve ödemeleri "posta kutusu yöntemiyle" yaptığını anlattı.
"Madde kullandığım için pişmanım. Stresli dönemlerimde rahatlamak amacıyla yöneldim" diyen Hacıoğlu, evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu, cep telefonunu şifresiyle teslim ettiğini ve kimseye temin etmediğini savundu.
TANGÖZE: 600-800 BİN TL GELİR
Rıza Kaan Tangöze aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğunu beyan etti. Evinde ele geçirilen marihuananın yaklaşık 2 yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden alındığını söyledi. Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu bildiği bir "shop"tan marihuana aldığını ve kullandığını belirten Tangöze, konserlerde asla uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.