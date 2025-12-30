Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim "Kısmetse Olur" yarışmacısı çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca'nın "Kısmetse Olur" yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Karaca, programın ikinci sezonuna damga vurmuş sonrasında yayınlanan "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında müthiş bir değişimle seyircinin karşısına çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "The Bacım" lakaplı fenomen Şebnem İnan, ünlü rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
O DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Gözaltına alınanlar arasında yer alan bir isimse dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından 300 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Rabia Karaca'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
"KISMETSE OLUR"A DAMGA VURMUŞTU
Karaca ile ilgili bir detay ise çıkan haberlerine önüne geçti. Karaca'nın izlenme rekorları kıran "Kısmetse Olur" yarışmasının ikinci sezonunda yer aldığı ortaya çıktı.
GÖKHAN İLE FIRTINALI BİR AŞK YAŞAMIŞTI
Yarışmaya damga vuran ve o dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca bu yarışmanın ardından ise "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında yer aldı.