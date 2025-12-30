Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim "Kısmetse Olur" yarışmacısı çıktı

GÖKHAN İLE FIRTINALI BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Yarışmaya damga vuran ve o dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca bu yarışmanın ardından ise "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında yer aldı.