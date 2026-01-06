Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
''Ciciş kardeşler''den biri olarak tanınan Ceyda Ersoy, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada kokain ile çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilirken, uyuşturucunun tabak üzerinde servis edildiği detayı soruşturma dosyasına girerek kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. O görüntüler herkesi şaşkına çevirmeye yetti.
EVDE KOKAİN VE YÜZLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma çerçevesinde Ersoy'un evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada kokain ile uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İşte Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar;
TABAKLA SERVİS DETAYI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada uyuşturucunun tabakla servis edildiği tespit edildi. Bu ayrıntı, soruşturmanın seyrinde dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.