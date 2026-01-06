Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

EVDE KOKAİN VE YÜZLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde Ersoy'un evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada kokain ile uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar;