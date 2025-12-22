BIST 11.369
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu

Ünlülere yönelikuyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney'in teslim olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney, bugün öğle saatlerine doğru teslim oldu. Yusuf Güney'in sağlık kontrolüne götürüldüğü daha sonra ise ATK’da test vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

