Uyuşturucu soruşturmasında eşi benzeri görülmemiş savunma: “Yanlışlıkla uyuşturucu içmiş olabilirim”

'İKİMİZ DE SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VERMEKTEYİZ'

Fikret Orman'ın ifadesi:

"Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim.

Hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır da yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Bu durum bile hakkımdaki ifadenin hayal ürünü olduğunu göstermektedir. İfade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şahıs ile tanışmadım. G.C. isimli şahsın da kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır.

Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimizde sağlıklı yaşama önem vermekteyiz.

Gülşah Rojin Demir isimli şahıs da dahil olmak üzere ifadede geçen şahısların isimlerini ilk kez burada sizden duymaktayım. Hayatımın hiçbir döneminde bu şahısları tanımadım. Hiçbir telefon irtibatım yoktur. İfade içeriğinde kokain kullandığım belirtilmiştir.

Ancak yukarıda da belirtmiş olduğum üzere Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler.



Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı. Ben sağlıklı yaşama önem veririm.

Sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim. Örneğin Meksika'daki iş yerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım.

2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu.

58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerine kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."