Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar çıktı
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Ahsen Eroğlu, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler yer aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
AHSEN EROĞLU SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında, şehir dışında olduğu için ifadesine başvurulamayan ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Ahsen Eroğlu, bugün İstanbul'a geldi. Eroğlu savcılıkta verdiği ifadesinin ardından “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.