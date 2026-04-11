Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

AHSEN EROĞLU SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında, şehir dışında olduğu için ifadesine başvurulamayan ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Ahsen Eroğlu, bugün İstanbul'a geldi. Eroğlu savcılıkta verdiği ifadesinin ardından “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.