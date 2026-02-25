Uyuşturucu soruşturmasında 13 kişi yakalandı! 135 taşınmaza ve 42 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında uluslararası alanda ve Türkiye'de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışmada, 60 kişiye ait banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerde karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Zanlılara yönelik araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye'de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesiyle suç örgütlerinin varlığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu örgütlerin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başka ülkelere naklini sağladıkları ve yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları anlatıldı.

Açıklamada, bu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği vurgulandı.

Yurt dışındaki 22 örgüt mensubu için kırmızı bülten çalışması başlatıldı

Yapılan çalışmalarda, eylemlere iştirak eden 64 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bunlardan 14'ünün başka suçlardan cezaevinde, 22'sinin yurt dışında ve firari olduğu, 2'sinin vefat ettiği, 26'sının ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.

Suç örgütlerinin mensubu olan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 22 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda 60 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 135 adet taşınmaza, 47 adet motorlu taşıta, ticari araç plakasına, 42 şirketin ortaklık payına el konulmuş olup, kapsamlı soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."