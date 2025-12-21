Uyuşturucu soruşturması için ''Ülkeme döneceğim'' demişti: Şevval Şahin'le ilgili gerçek ortaya çıktı

''Ülkeme döneceğim'' açıklamasıyla gündeme gelen Şevval Şahin, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Cuma akşamı gerçekleşen bir güzellik yarışmasında jüri olarak yer alması ise ''neler oluyor?'' sorusunu beraberinde getirdi. Şevval Şahin Türkiye'ye döndü mü, yoksa kaçıyor mu? İşte detaylar...