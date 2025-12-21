Uyuşturucu soruşturması için ''Ülkeme döneceğim'' demişti: Şevval Şahin'le ilgili gerçek ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, ''ülkele döneceğim'' açıklamasında bulunmuştu. Ancak Şahin'in cuma akşamı düzenlenen bir güzellik yarışmasında jüri üyesi olarak yer aldığı ve Türkiye'ye dönüp dönmediği konusu akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Şevval Şahin sözünde durdu mu?
''Ülkeme döneceğim'' açıklamasıyla gündeme gelen Şevval Şahin, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Cuma akşamı gerçekleşen bir güzellik yarışmasında jüri olarak yer alması ise ''neler oluyor?'' sorusunu beraberinde getirdi. Şevval Şahin Türkiye'ye döndü mü, yoksa kaçıyor mu? İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakala kararı çıkarılmıştı.
Adresinde bulunamayan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü isim ise şu açıklamayı yaptı:
"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum."