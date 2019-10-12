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Uyuşturucu satıcısı İstanbul Emniyeti'nde görevli polis çıktı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Ataşehir’de uygulama yapan polisin 'şüphe' üzerine durdurduğu 4 genç, daha önce uyuşturucu kullandıklarını satıcıyı yakalatabileceklerini söyledi. Polis, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan uyuşturucu satıcısı, İstanbul Emniyeti'nde görevli polis çıktı. Uyuşturucu satmaya sivil ekip otosuyla gelen polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde perşembe akşamı 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı.

GBT sorgularında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı. Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

Satıcı polis aracı da sivil polis aracı çıktı

Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Araçta 6 gram uyuşturucu bulundu

Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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