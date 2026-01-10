BIST 12.201
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı. Ayrıca model ve sunucu Melisa Şahin'in tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel ve Klein Phönix'in de aralarında olduğu 9 mekana eş zamanlı baskın düzenlendi.

CAN YAMAN GÖZALTINDA

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; emniyetin gece mekanlarına yönelik gerçekleştirdiği aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.

MELİSA ŞAHİN TUTUKLANDI

Ayrıca uyuşturucu operasyonu kapsamında Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin'in de yeniden gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

